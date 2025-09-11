Сетевое издание|18+|Воскресенье|14 сен 2025|10:00
Общество

ЖК «Чаадаев»: как создается передовой проект микрорайона

Печать
Telegram

«Все будет урбанично» - такую надпись видят пензенцы в Северо-восточном планировочном районе. Это не просто красивая фраза, а вектор работы крупнейшего застройщика региона, группы компаний «Территория жизни». Новый проект должен полностью изменить облик местности.

Продуманное обновление

Застройщик долгое время вел системную работу над проектом жилого комплекса. Активное участие в этом принимала команда ведущего консалтингового агентства России, которое давно является его партнером.

ЖК «Чаадаев»: как создается передовой проект микрорайона

«Что особенно ценно, эта локация долгое время испытывала дефицит современного жилья. Новый проект ГК «Территория жизни» не просто восполнил этот пробел, но и предложил принципиально новый формат городской среды, учитывающий современные сценарии жизни: микс жилой функции и рабочих пространств. Теперь жители локации смогут не только жить, но и работать рядом с домом, создавая уникальную атмосферу и развивая малый бизнес. Тем более что такой подход идеально соответствует концепции «города 15 минут», где все необходимое находится в шаговой доступности», - отметил директор агентства Сергей Разуваев.

Интерес местных жителей к проекту высокий, учитывая, что в районе давно не появлялись новостройки, а приобретая квартиру, многие не хотят далеко переезжать.

«Давно думала о покупке квартиры на будущее, но менять район вообще нет желания. Как только заработал офис - пришла, узнала о проекте и оформила сделку», - рассказала жительница Пензы Людмила Косова.

При этом «Чаадаев» хорошо подойдет и людям из других частей города, которые не против перемен. Благодаря выгодному расположению путь от дома до центра может составить менее 10 минут. Развитая инфраструктура обеспечит комфортный уровень жизни, в шаговой доступности детские сады и корпуса школы № 66 имени В. А. Стукалова, технологический колледж, больница № 4, поликлиника и частные медицинские центры, торговые центры и многое другое.

В самом ЖК будут расположены коммерческие помещения, они создадут новые точки притяжения.

Знакомый стиль

Жилой комплекс из семи 17-этажных зданий будет привлекать внимание благодаря авторской архитектуре. Фасады домов передадут современный минимализм с акцентом на функциональность. Темные тона внизу строений подчеркнут их массивность и устойчивость.

ЖК «Чаадаев»: как создается передовой проект микрорайона

Цветовое оформление выбрано неслучайно: черно-белые фасады отлично вписываются в городской урбаничный ландшафт и задают стиль.

Покупателю предоставляются квартиры со smart-планировками. Как правило, в них много свободного пространства и есть возможности для его деления на функциональные зоны.

На старте проекта застройщик предлагает выгодные условия покупки: квартиры от 3 млн рублей * с льготной ипотечной ставкой от 4,6% и ежемесячным платежом от 12 452 рублей в месяц **.

ЖК «Чаадаев»: как создается передовой проект микрорайона

Жителям должны понравиться новые просторные лобби в домах ЖК «Чаадаев». Это места для встреч, отдыха и общения соседей, выполняющие функции дополнительной общественной гостиной. Также там можно хранить коляски и спортивный инвентарь. Предусмотрена безбарьерная среда.

«Территория жизни» остается верной выбранному курсу и передает квартиры в своих проектах с полностью готовой отделкой. В строениях ЖК «Чаадаев» представлен улучшенный вариант - «Все включено». Серия 2025».

ЖК «Чаадаев»: как создается передовой проект микрорайона

В отделку входят: прочный ламинат, флизелиновые обои, надежные межкомнатные двери в светлых тонах, натяжные потолки и еврокарнизы, точечное освещение с яркими светильниками, розетки и выключатели, крупноформатная плитка, сантехника и санфаянс от брендовых производителей, стиральная машина. В кухне есть гарнитур со встроенной бытовой техникой - духовым шкафом, вытяжкой и варочной панелью.

Перспективы развития

Важно, что застройщик не ограничивается возведением жилья, он улучшает среду вокруг него. Примером стал праздник «Урбан Фест», прошедший на площадке строящегося комплекса и собравший несколько тысяч гостей со всего города.

ЖК «Чаадаев»: как создается передовой проект микрорайона

Для отдыха и хорошего времяпрепровождения все предусмотрено: сквер Дружбы, где будет приятно пройтись после рабочего дня, стадион для занятий спортом и небольших соревнований в выходные, дворец культуры с кружками и секциями. Также в микрорайоне есть конноспортивный клуб, пляж, хоккейная коробка, футбольное поле.

«Территория жизни» имеет богатый опыт в реализации крупномасштабных проектов. Компания трудится более 24 лет на рынке, за это время ее специалисты возвели новое здание драмтеатра, восстановили Спасский кафедральный собор, создали жилые комплексы, ставшие полноценными микрорайонами - это краткий список достижений. Вклад в развитие города и региона отмечен на самом высоком уровне.

ЖК «Чаадаев»: как создается передовой проект микрорайона

Получить консультацию от менеджеров команды ГК «Территория жизни» можно на сайте жкчаадаев.рф, а также позвонив по номеру единого кол-центра 203-000 или оставив заявку здесь.

Пензенцев ждут в офисах продаж, которые работают с 9:00 до 21:00 по адресам:

- ул. Складская, 19, литер С.

- ул. Героя России Жоги, 3.

Также можно подписаться на группу «ВКонтакте» и Telegram-канал, чтобы быть в курсе новостей и событий.

