ЖК «Чаадаев»: как создается передовой проект микрорайона

11.09.2025 | 13:41

«Все будет урбанично» - такую надпись видят пензенцы в Северо-восточном планировочном районе. Это не просто красивая фраза, а вектор работы крупнейшего застройщика региона, группы компаний «Территория жизни». Новый проект должен полностью изменить облик местности.

Продуманное обновление

Застройщик долгое время вел системную работу над проектом жилого комплекса. Активное участие в этом принимала команда ведущего консалтингового агентства России, которое давно является его партнером.

«Что особенно ценно, эта локация долгое время испытывала дефицит современного жилья. Новый проект ГК «Территория жизни» не просто восполнил этот пробел, но и предложил принципиально новый формат городской среды, учитывающий современные сценарии жизни: микс жилой функции и рабочих пространств. Теперь жители локации смогут не только жить, но и работать рядом с домом, создавая уникальную атмосферу и развивая малый бизнес. Тем более что такой подход идеально соответствует концепции «города 15 минут», где все необходимое находится в шаговой доступности», - отметил директор агентства Сергей Разуваев.

Интерес местных жителей к проекту высокий, учитывая, что в районе давно не появлялись новостройки, а приобретая квартиру, многие не хотят далеко переезжать.

«Давно думала о покупке квартиры на будущее, но менять район вообще нет желания. Как только заработал офис - пришла, узнала о проекте и оформила сделку», - рассказала жительница Пензы Людмила Косова.

При этом «Чаадаев» хорошо подойдет и людям из других частей города, которые не против перемен. Благодаря выгодному расположению путь от дома до центра может составить менее 10 минут. Развитая инфраструктура обеспечит комфортный уровень жизни, в шаговой доступности детские сады и корпуса школы № 66 имени В. А. Стукалова, технологический колледж, больница № 4, поликлиника и частные медицинские центры, торговые центры и многое другое.

В самом ЖК будут расположены коммерческие помещения, они создадут новые точки притяжения.

Знакомый стиль

Жилой комплекс из семи 17-этажных зданий будет привлекать внимание благодаря авторской архитектуре. Фасады домов передадут современный минимализм с акцентом на функциональность. Темные тона внизу строений подчеркнут их массивность и устойчивость.

Цветовое оформление выбрано неслучайно: черно-белые фасады отлично вписываются в городской урбаничный ландшафт и задают стиль.

Покупателю предоставляются квартиры со smart-планировками. Как правило, в них много свободного пространства и есть возможности для его деления на функциональные зоны.

На старте проекта застройщик предлагает выгодные условия покупки: квартиры от 3 млн рублей * с льготной ипотечной ставкой от 4,6% и ежемесячным платежом от 12 452 рублей в месяц **.

Жителям должны понравиться новые просторные лобби в домах ЖК «Чаадаев». Это места для встреч, отдыха и общения соседей, выполняющие функции дополнительной общественной гостиной. Также там можно хранить коляски и спортивный инвентарь. Предусмотрена безбарьерная среда.

«Территория жизни» остается верной выбранному курсу и передает квартиры в своих проектах с полностью готовой отделкой. В строениях ЖК «Чаадаев» представлен улучшенный вариант - «Все включено». Серия 2025».

В отделку входят: прочный ламинат, флизелиновые обои, надежные межкомнатные двери в светлых тонах, натяжные потолки и еврокарнизы, точечное освещение с яркими светильниками, розетки и выключатели, крупноформатная плитка, сантехника и санфаянс от брендовых производителей, стиральная машина. В кухне есть гарнитур со встроенной бытовой техникой - духовым шкафом, вытяжкой и варочной панелью.

Перспективы развития

Важно, что застройщик не ограничивается возведением жилья, он улучшает среду вокруг него. Примером стал праздник «Урбан Фест», прошедший на площадке строящегося комплекса и собравший несколько тысяч гостей со всего города.

Для отдыха и хорошего времяпрепровождения все предусмотрено: сквер Дружбы, где будет приятно пройтись после рабочего дня, стадион для занятий спортом и небольших соревнований в выходные, дворец культуры с кружками и секциями. Также в микрорайоне есть конноспортивный клуб, пляж, хоккейная коробка, футбольное поле.

«Территория жизни» имеет богатый опыт в реализации крупномасштабных проектов. Компания трудится более 24 лет на рынке, за это время ее специалисты возвели новое здание драмтеатра, восстановили Спасский кафедральный собор, создали жилые комплексы, ставшие полноценными микрорайонами - это краткий список достижений. Вклад в развитие города и региона отмечен на самом высоком уровне.

Получить консультацию от менеджеров команды ГК «Территория жизни» можно на сайте жкчаадаев.рф, а также позвонив по номеру единого кол-центра 203-000 или оставив заявку здесь.

Пензенцев ждут в офисах продаж, которые работают с 9:00 до 21:00 по адресам:

- ул. Складская, 19, литер С.

- ул. Героя России Жоги, 3.

Также можно подписаться на группу «ВКонтакте» и Telegram-канал, чтобы быть в курсе новостей и событий.

* В рамках акции «Квартира дня» предоставляется скидка 10% от изначальной стоимости на 6 квартир (1-, 2-, 3-комнатных), расположенных на 2-м и 17-м этажах строения № 1 ЖК «Чаадаев», застройщик - ООО СЗ «Лугометрия 11», проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Расчет скидки (337 000 рублей) произведен для однокомнатной квартиры (32,13 кв. м), расположенной в стр. 1 (1-й этап) ЖК «Чаадаев»: г. Пенза, ул. Чаадаева. Организатор - ООО «МК». Подробности на сайте территорияжизни.рф. Срок действия акции до 15.11.2025.

** Ознакомьтесь с условиями кредитования! Оценивайте свои финансовые возможности! Ставка от 4,6% годовых доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» на срок кредитования от 12 до 360 месяцев с условием субсидирования процентной ставки застройщиком - партнером банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ или готового жилья у застройщика - партнера банка при первоначальном взносе от 20,1% от стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита - 300 000 руб. Максимальный размер кредита до 6 000 000 руб. Валюта - рубли РФ. Полная стоимость кредита - 4,6-24,633%. Кредит предоставляется гражданам РФ, имеющим несовершеннолетнего ребенка до 7 лет либо с установленной категорией «ребенок-инвалид», либо двоих и более детей - граждан РФ, один из которых не достиг возраста 7 лет на дату заключения кредитного договора. Необходимо представление свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Срок действия акции до 15.11.2025. Расчет произведен для однокомнатной квартиры (32,13 кв. м), расположенной в стр. 1 (1-й этап) ЖК «Чаадаев»: г. Пенза, ул. Чаадаева, с учетом акции «Квартира дня». Организатор - ООО «МК», застройщик - ООО СЗ «Лугометрия 11», проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте территорияжизни.рф. Срок действия акции до 15.11.2025.

Реклама. Заказчик - ООО «МК», ИНН 5835138537.