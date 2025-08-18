19 августа православные отметят Преображение Господне

18.08.2025 | 11:34

19 августа православные христиане отмечают Преображение Господне, один из двенадцати основных праздников. По этому случаю в Спасо-Преображенском мужском монастыре проведут торжественные богослужения, который возглавит митрополит Серафим.

В понедельник, 18 августа, в 16:00 начнется всенощное бдение (продолжительность ориентировочно 3 часа).

19 августа на 7:00 запланирована Божественная литургия (продолжительность ориентировочно 2-2,5 часа), сообщили в Пензенской епархии.

Преображение Господне - это непереходящий праздник, то есть он всегда выпадает на одно и то же число.

Согласно Библии, Иисус Христос вместе с учениками Петром, Иаковом и Иоанном поднялся на «гору высокую», где, молясь, преобразился: лицо его просияло, а одежда стала ослепительно белой. На горе также явились пророки Моисей и Илия, которые беседовали с Иисусом о предстоящей смерти в Иерусалиме.