Эксперты рассказали, какие инвестиции помогут сохранить капитал

В нестабильных условиях рыночной экономики инвестиции в недвижимость считаются проверенным способом защиты денежных средств от инфляции.

Эксперты по продажам ГК «РКС Девелопмент» перечислили основные преимущества покупки квартир:

- жилье на первичном рынке стабильно растет в цене, что помогает не только сохранить, но и приумножить капитал;

- вложения в недвижимость считаются надежнее, чем вклады в банках или акции (они сильнее связаны с рисками, колебаниями цен и инфляцией);

- сдача в аренду собственного жилья может приносить больший доход, чем вклады;

- недвижимость - это физический актив, который нельзя «обнулить» за одну ночь.

Подводя итог, эксперты считают, что в современных условиях инвестировать предпочтительнее в покупку новостроек, потому что хранить деньги на счетах и вкладах невыгодно из-за низкой доходности, которая не успевает за инфляцией.

Телефон офиса продаж +7 (8412) 50-09-46. Сайт проекта rks-penza.ru.

ЖК «СуперНова». Застройщик - ООО СЗ «РКС-Пенза». Дома по адресам: г. Пенза, ул. Щербакова, 73, и ул. Щербакова, 75, введены в эксплуатацию.

Реклама. Заказчик - ООО СЗ «РКС-Пенза», ИНН 5834043586.

