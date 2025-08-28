Опубликован график приема бойцов СВО и членов их семей в сентябре

28.08.2025 | 09:15

Администрация Пензы опубликовала график приема участников специальной военной операции и членов их семей на сентябрь.

Прием проводится в здании мэрии на площади Маршала Жукова, 4, в кабинете 129. Посетителей ждут по четвергам: 4, 11, 18 и 25-го числа в 15:00.

Предварительная запись ведется по телефону 46-08-40.

Проект «Центр помощи по вопросам СВО» запустили в сентябре 2023 года. Он предусматривает проведение личного приема для бойцов СВО и членов их семей.

С посетителями общаются заместитель главы администрации города, представители военных комиссариатов, управления образования, социального управления, центра занятости населения и учреждений здравоохранения, перечислили в мэрии.