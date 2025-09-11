Анонсированы отключения света в Пензе 12 сентября

11.09.2025 | 17:09

В пятницу, 12 сентября, некоторых пензенцев ждут отключения света. Кого они затронут, рассказали ресурсники.

С 8:10 до 16:30 электричества не будет по следующим адресам:

- 4-й пр-д Терновского, 1, 3а, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15; Новгородская, 12-34, 36, 38; Петровская, 25, 27-33, 35-76, 78, 80, 82; ул. Терновского, 199, 201, 137-175 (нечетные).

С 8:30 до 12:00 ресурс отключат в СНТ «Дубрава» на уч. 2, 3, 5, 6, 8-11, 13а, 14, 15, 17, 21-23, 25-27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 40, 46, 48-51, 56-59, 62, 64-67, 71, 73, 74, 77, 78, 81, 82, 84, 87, 88, 90, 91, 95-99,101, 104, 108-110, 114, 116-119, 122-125, 127-129, 131-136, 138-142, 144, 146, 147, 149-154, 156, 159-164, 166, 167, 169, 170, 173-179, 182-184, 186, 187, 189-191, 194-203, 205, 207-212, 215, 217, 219-222, 224-226, 228-231, 236-241, 244-247, 249-253, 259-262, 267-269, 271, 272, 274-276, 278, 285, 286, 288-292, 294, 296, 298, 299, 302-313, 315-324, 327, 329-332, 337-340, 342, 344-347, 349-362, 365, 369, 371-375, 377, 378, 380, 392-394, 396-402, 405а, 407, 408, 410, 412, 414, 416, 417, 419, 420, 425, 427-435, 437-439, 441-444, 447-452, 454-456, 458, 459, 461, 462, 464-468, 470-472, 474, 476, 477, 479-482, 486, 486а, 487, 489-496, 498-505, 508-512, 517-520, 522-524, 526, 531, 536, 539, 540, 542, 543, 548, 551, 553, 554, 556, 557, 559, 566-575, 619, 621, 623, 624, 628-630, 632, 636, 640, 652, 670, 672- 674, 686, 689, 693, 705, 713А, 729, 732, 736, 762, 784.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Аксакова, 33/6, 41, 43, 44, 45, 47-61, 63, 65; Балашовская, 8, 9, 10; Волгоградская, 2, 5, 6, 8-11, 13-27, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 37а, 44-52 (четные); 1-й Волгоградский пр-д, 7-12; 2-й Волгоградский пр-д, 3-10, 12, 13, 15, 17-23, 27, 28, 28Б, 29; 4-й Волгоградский пр-д, 3, 6-10; 5-й Волгоградский пр-д, 3-8, 10, 10а, 12, 17, 18, 20; Вологодская, 1а;

- Кубанская, 5-11 (нечетные), 17, 19; 2-я Кубанская, 14, 16, 18, 25, 29, 31; Окружная, 37, 39, 41, 51; Орловская, 7Б, 7/5, 7а, 8а, 9, 10, 10а, 11, 11а, 14-21, 24, 26-43, 45, 47, 49, 51; 3-й Орловский пр-д, 1, 8, 10, 12; Ставропольская, 1-5, 7; 1-й Ставропольский пр-д, 3, 5; Харьковская, 2-22 (четные), 26, 28, 30; ул. Чебышева, 24а.

С 9:00 до 14:30 без электричества останется дом на Кирова, 18Б.

С 13:00 до 15:00:

- ул. Добролюбова, 2, 2а, стр. 2; ул. Измайлова, 90; Пилотная, 1, 16-22 (четные), 23, 24-30 (четные), 31-44, 46-52, 54-58, 60, 62-64, 65, 66-69, 72-102 (четные), уч. 47Б и 100Б.

Отключения связаны с плановыми ремонтными работами на сетях.