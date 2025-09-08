В Кузнецке 18-летнего мотоциклиста госпитализировали после ДТП

08.09.2025 | 13:20

В Кузнецке 18-летний юноша на мотоцикле попал в ДТП и оказался в больнице. Это случилось в субботу, 6 сентября.

По предварительным данным, в 20:40 на улице Кирова столкнулись «Лада-Гранта», которой управлял 19-летний водитель, и мотоцикл Motoland c 18-летним юношей за рулем.

Водитель двухколесного транспорта получил травмы и был госпитализирован, сообщили в областной Госавтоинспекции.

За последние несколько дней в ДТП с мотоциклами пострадали 6 человек, 1 погиб.

6 сентября на улице Макарова в поселке Мичуринском (Пензенский район) травмы получил 16-летний подросток.

5 сентября на 32-м километре дороги Кувак-Никольское - Вадинск - Земетчино (Вадинский район) столкнулись мотоцикл «Юпитер-5» с 56-летним водителем и ВАЗ-2105 под управлением 73-летнего мужчины. Пострадали водитель мотоцикла и его пассажир - 14-летний подросток.

В Сердобске на улице Ленина 29-летний водитель мотоцикла SYCMCC 300 врезался в мостовое ограждение. Мужчину госпитализировали.

В Пензе в ДТП погибла 32-летняя женщина-мотоциклист. Она столкнулась с ВАЗ-2107 на улице 8 Марта. В аварии также пострадала 32-летняя пассажирка «семерки».