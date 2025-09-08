Сетевое издание|18+|Понедельник|8 сен 2025|13:46
Происшествия

В Мичуринском в ДТП с мотоциклом пострадал подросток

В субботу, 6 сентября, в поселке Мичуринском (Пензенский район) в ДТП пострадал юный пассажир мотоцикла.

По предварительным данным, авария случилась в 22:04 на улице Макарова. «Неустановленный водитель, управляя неустановленным мотоциклом, допустил опрокидывание транспортного средства», - описали произошедшее в областной Госавтоинспекции.

В результате 16-летний пассажир мотоцикла получил травмы, его госпитализировали.

Водитель с места скрылся. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

5 сентября в Пензенской области зарегистрировали 3 аварии с участием мотоциклистов. В них пострадали 4 человека, 1 погиб. На 32-м километре дороги Кувак-Никольское - Вадинск - Земетчино в Вадинском районе столкнулись мотоцикл «Юпитер-5» с 56-летним водителем и ВАЗ-2105 под управлением 73-летнего мужчины. Травмы получили водитель мотоцикла и его пассажир - 14-летний подросток.

В Сердобске на улице Ленина 29-летний водитель мотоцикла SYCMCC 300 врезался в мостовое ограждение. Мужчину госпитализировали.

В Пензе в ДТП погибла 32-летняя женщина-мотоциклист. Она столкнулась с ВАЗ-2107 на улице 8 Марта. В аварии также пострадала 32-летняя пассажирка «семерки».

