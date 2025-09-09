Общество

В Пензе обезвредили «пособников диверсантов»

В Пензе 4 и 5 сентября под руководством областного оперативного штаба прошли антитеррористические учения. Об их итогах рассказали в региональном УФСБ России.

По легенде группа диверсантов и террористов совершила вооруженное нападение на одно из предприятий региона. Сотрудникам ФСБ и другим участникам учений нужно было организовать межведомственное взаимодействие, оцепить территорию, найти и нейтрализовать преступников и их возможных пособников.

Среди задач также стояли эвакуация граждан и нейтрализация последствий теракта, связанных с распространением опасных веществ.

«В результате проведенных мероприятий установлены и задержаны пособники условных диверсантов, обнаружено место нахождения преступников, которые были нейтрализованы сотрудниками подразделений специального назначения», - сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.

Руководитель оперативного штаба Пензенской области оценил действия участников учений, отметил полученный ими дополнительный опыт, уровень слаженности и межведомственного взаимодействия подразделений региональных ведомств.

