Безработный пензенец более 60 раз перевел деньги террористам

27.08.2025 | 11:24

38-летнего жителя Пензенской области обвиняют в содействии террористам.

По данным следствия, мужчина в Telegram общался с участниками межрегиональной общественно-политической организации, находящимися за рубежом, в том числе на территории Украины.

Безработный пензенец более 60 раз перевел деньги на их счета, хотя знал, что организация признана в России террористической.

Региональное УФСБ России выявило незаконную деятельность и возбудило уголовное дело в отношении мужчины.

«Проводятся следственные действия», - пояснили в пресс-службе управления.