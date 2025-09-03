В Пензе из-за учений перекроют проезд и улицу Байдукова

03.09.2025 | 09:57

В Пензе в четверг и пятницу, 4 и 5 сентября, пройдут тактико-специальные учения под руководством оперативного штаба, предупредили в региональном УФСБ России.

В них задействуют силы и средства, выделенные для борьбы с терроризмом на территории Пензенской области. Запланирована имитация стрельбы.

В связи с учениями 5 сентября с 10:00 до 15:00 предполагается запретить движение в проезде Байдукова, а также на улице Байдукова на участке от пересечения с Гагарина до перекрестка с Литвинова.

Водителей попросили учитывать данную информацию при построении своего маршрута.

В марте учения с использованием средств имитации взрывов и стрельбы, а также авиационной техники проходили в Засечном. Из-за них перекрывали движение по улице Алой на участке от перекрестка со Светлой до пересечения с Олимпийской.