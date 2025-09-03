Пензенец подделал документы, чтобы присвоить сотни вагонов

41-летний житель Пензенской области стал фигурантом уголовного дела. Мужчину обвинили в мошенничестве.
Как сообщили в региональном УФСБ России, пензенец изготовил фиктивные договоры поставки на 670 железнодорожных вагонов, которые подлежали национализации.
Вагоны находились на территории ЛНР и ДНР. Чтобы узнать их месторасположение и завладеть ими, мужчина отправил почтой поддельные контракты в ФГУП «Железные дороги Новороссии» вместе с заявлением о розыске имущества.
Преступление выявили и пресекли сотрудники регионального УФСБ и УФСБ РФ по Луганской Народной Республике.
Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства совершения преступления.
