Пензенец подделал документы, чтобы присвоить сотни вагонов

03.09.2025 | 17:36

41-летний житель Пензенской области стал фигурантом уголовного дела. Мужчину обвинили в мошенничестве.

Как сообщили в региональном УФСБ России, пензенец изготовил фиктивные договоры поставки на 670 железнодорожных вагонов, которые подлежали национализации.

Вагоны находились на территории ЛНР и ДНР. Чтобы узнать их месторасположение и завладеть ими, мужчина отправил почтой поддельные контракты в ФГУП «Железные дороги Новороссии» вместе с заявлением о розыске имущества.

Преступление выявили и пресекли сотрудники регионального УФСБ и УФСБ РФ по Луганской Народной Республике.

Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства совершения преступления.