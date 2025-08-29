На площадь Ленина в Пензе съедутся пожарные машины

29.08.2025 | 13:59

В пятницу, 29 августа, в Пензе в центре города проведут пожарно-тактические учения. Они начнутся в 15:00.

Тренировка пройдет в здании госучреждения на площади Ленина. В региональном ГУ МЧС России попросили пензенцев сохранять спокойствие.

Пожарно-тактические учения в областном центре проводятся регулярно. 30 июля пожарные тренировались в торговом центре «Сан и Март» на улице Суворова.

17 июля сотрудники МЧС организовали учения на площадке по разбору металлолома на улице Кирпичной (вблизи «Тяжпромарматуры» в Арбекове).

Долгое время пензенцы видели столб дыма на той территории и запаниковали.