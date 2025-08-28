Пензенцев стали склонять к выведению из строя военных объектов

28.08.2025 | 10:45

В Пензенской области активизировались мошенники, целью которых является не только хищение денег у населения, но и дестабилизация обстановки в регионе. Они представляются сотрудниками ФСБ и военного комиссариата.

«В процессе разговора злоумышленники сообщают, что необходимо пройти регистрацию на сайте, схожем с официальной интернет-страницей Министерства обороны РФ», - пояснили в пресс-службе областного управления ФСБ.

После согласия жертвы получают текстовое сообщение со ссылкой на вредоносное программное обеспечение, которое позволяет аферистам получить доступ к банковским приложениям.

«В последующем для возврата похищенного преступники предлагают выполнить поручения, связанные с выведением из строя объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры.

Просим жителей региона не поддаваться на провокации злоумышленников и не вступать с ними в контакт», - обратились к населению в региональном управлении.