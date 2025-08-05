В честь Дня физкультурника проведут спортивные мероприятия

05.08.2025 | 12:56

Пензенская область присоединится к Всероссийскому дню физкультурника. Приуроченные к нему мероприятия будут проведены в пятницу и субботу, 8 и 9 августа.

В первый день состоится торжественная часть. В 13:30 во дворце спорта «Буртасы» пройдет презентация посвященной истории пензенского спорта книги. На 15:00 запланировано торжественное чествование работников отрасли.

В субботу организуют спортивные мероприятия. Так, в 9:00 на Олимпийской аллее пройдет фестиваль ГТО для сотрудников органов государственной власти.

В 10:00 в Комсомольском парке состоятся соревнования по баскетболу 3×3 «Оранжевый мяч» для всех желающих.

Спортивные состязания, акции и мастер-классы организуют в каждом муниципальном районе, сообщили в областном министерстве физкультуры и спорта.