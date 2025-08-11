В Бессоновском районе мужчину избили при посадке чеснока

11.08.2025 | 09:06

В Бессоновском районе мужчины поссорились при посадке чеснока. Один из них после конфликта оказался в больнице.

54-летний сельчанин пришел к 72-летнему знакомому, чтобы помочь на огороде, однако в процессе совместной работы они поругались.

Не стерпев обидные слова, гость ударил пенсионера кулаком по лицу и ушел домой.

Пострадавшему потребовалась помощь медиков. Именно из больницы сигнал поступил в правоохранительные органы. Полицейские нашли подозреваемого, тот признался в содеянном.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 3 лет лишения свободы, сообщили в областном УМВД РФ.