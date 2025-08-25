В Лопатине «замена счетчика» стоила пенсионерке почти 400 000 рублей

25.08.2025 | 09:57

65-летняя жительница села Лопатино поверила лже сотруднику энергосбыта и потеряла около 400 000 рублей.

Мужчина позвонил пенсионерке и сообщил, что той необходимо заменить водяной счетчик, а для этого нужно подать заявку. Во время беседы аферист попросил женщину продиктовать код из СМС, и она назвала цифры.

Затем с сельчанкой связался якобы сотрудник Роскомнадзора. Он заявил, что к ее личному кабинету на «Госуслугах» получили доступ мошенники и теперь они пытаются оформить кредит.

Поверив, жертва стала выполнять указания афериста. Она пришла в магазин и через расположенный в нем банкомат перечислила более 100 000 рублей на «безопасный счет».

«После этого мне поступил следующий звонок, предложили оформить кредит и также положить эти деньги. Я оформила кредит на 250 000 рублей, пошла в магазин и перевела», - рассказала сельчанка.

Только лишившись всех средств, она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Преступнику грозит до 6 лет лишения свободы, сообщили в областном УМВД РФ.