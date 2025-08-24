Сетевое издание|18+|Воскресенье|24 авг 2025|11:27
Криминал

Пензячка приняла звонок и потеряла почти полмиллиона

В Пензе 79-летняя пенсионерка ответила на звонок с неизвестного номера и лишилась сотен тысяч рублей. Женщину убедили, что к ее счетам получили доступ аферисты и теперь они финансируют экстремистские организации.

Горожанке позвонил мужчина, представился силовиком и сообщил о мошеннических действиях. Он рассказал ей, что необходимо отправить сбережения в казначейство, якобы тогда незаконные операции удастся остановить.

«Следуя указаниям злоумышленника, потерпевшая проследовала к банкомату и перевела 485 000 рублей», - сообщили в областном УМВД РФ.

После этого собеседник пропал. Пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Афериста ищут, ему грозит до 6 лет лишения свободы.

