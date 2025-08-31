В Кузнецком районе завершается ремонт врачебной амбулатории

31.08.2025 | 13:36

В селе Анненково завершается ремонт врачебной амбулатории Кузнецкой центральной больницы.

По словам главврача медучреждения Алексея Потапова, здание построено в 1970-х годах и давно нуждалось в обновлении.

Завершены работы по замене кровли, окон и дверей, водопровода и системы отопления, произведен монтаж электросетей. Внутри помещений сделан косметический ремонт.

Теперь в здании идет генеральная уборка, после чего в нем начнут устанавливать медицинское оборудование, сообщили в региональном минздраве.

Ранее в Кузнецке завершили строительство здания поликлиники. Ее могут открыть до конца 2025 года.