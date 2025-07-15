17-18 июля на Привокзальной площади в Пензе ограничат стоянку

15.07.2025 | 15:42

На привокзальной площади станции Пенза-I временно ограничат стоянку транспорта, сообщили в городской администрации во вторник, 15 июля.

Запрет будет действовать с 9:00 17-го числа до 16:30 18-го.

«Ограничение вводится в связи с прибытием в областной центр интерактивной выставки «Поезд Победы». Рекомендуем автолюбителям учитывать данные изменения в схеме организации движения при планировании поездок», - уточнили в мэрии.

Музей «Поезд Победы» (12+) - это иммерсивная (то есть создающая эффект погружения в среду) передвижная выставка, размещенная в движущемся поезде. Она состоит из тематических вагонов и предлагает посетителям проследовать по историческому маршруту «Предвоенные годы - Великая Отечественная - Победа».

Ознакомиться с экспозицией можно бесплатно, но нужно зарегистрироваться на сайте поездпобеды.рф.