Общество

Назначены дополнительные поезда Пенза - Казань

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У пензенцев расширилась возможность съездить в Казань и вернуться обратно. По этому маршруту назначены дополнительные составы.

Поезд № 376 отправляется из Пензы в 11:23 и прибывает в Казань в 23:00. Время в пути составляет 11 часов 37 минут.

Поезд № 376 трогается из Казани в 14:00 и прибывает в Пензу в 3:00. В дороге пассажиры проводят 14 часов 13 минут.

«Составы № 375/376 будут курсировать ежедневно до 15 сентября», - сообщили в РЖД.

С 1 мая по маршруту Пенза-I - Белинская - Пенза-I начали ходить 4 дополнительных пригородных поезда: № 7243, 7250, 7248 и 7249. С 12 мая у этих составов появилась остановка на о. п. 709 км.

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