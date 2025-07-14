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Происшествия

В Пензе мужчина попал под поезд и погиб

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В воскресенье, 13 июля, в Пензе попал под поезд и погиб мужчина, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Трагедия случилась на перегоне Пенза-I - Пенза-IV. Мужчину сбил пассажирский поезд, от полученных травм он скончался на месте.

По словам очевидцев, это произошло в районе улицы Ленина, погибший был молодым.

По данному факту проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Устанавливаются обстоятельства происшествия.

«Напоминаем гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности на железнодорожном транспорте. Основными причинами травмирования на железной дороге являются незнание и нарушение правил безопасности, нахождение на путях в запрещенных местах, неоправданная спешка и беспечность, использование гаджетов, нежелание пользоваться переходными мостами, тоннелями и настилами», - отметили в Центральном МСУТ СК России.

10 июля на железнодорожной станции Лунино под поезд попала местная жительница. Она погибла.

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