Общество

В Пензенской области на 6 дней назначены дополнительные поезда

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В связи с празднованием 12 июня Дня России в график движения поездов по Пензенской области внесены изменения.

Как сообщили в Башкортостанской пригородной пассажирской компании, 11, 12, 13, 14, 15, 16 июня 2025 года назначаются следующие поезда:

- № 7245 Пенза-I (отпр. 10:32) - Башмаково (приб. 13:39);

- № 7240 Башмаково (отпр. 13:51) - Пенза-I (приб. 16:56);

- № 7243 Пенза-I (отпр. 6:51) - Белинская (приб. 8:27);

- № 7248 Белинская (отпр. 8:41) - Пенза-I (приб. 10:14);

- № 7249 Пенза-I (отпр. 17:25) - Белинская (приб. 19:03);

- № 7250 Белинская (отпр. 19:15) - Пенза-I (приб. 20:47).

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