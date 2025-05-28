Родителей юного пензенского зацепера оштрафуют

28.05.2025 | 09:28

Правоохранители установили личность зацепера, рисковавшего жизнью на крыше вагона товарного поезда в районе станции Пенза-III. Об этом сообщили в пресс-службе Пензенского ЛО МВД России на транспорте.

На кадрах, выложенных в Сеть, подросток стоит во весь рост, подняв руки и приветствуя зрителей. Затем он идет к краю вагона и спускается на сцепку, по-видимому собираясь спрыгнуть на ходу.

Работник железной дороги сообщил о произошедшем в дежурную часть линейного отдела МВД. Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних нашли рисковавшего жизнью тинейджера - им оказался 15-летний пензенец.

Полицейский провел профилактические беседы с подростком и его родителями. Он настоятельно рекомендовал матери и отцу контролировать досуг сына, знать о месте его нахождения и разъяснять правила безопасного поведения.

Так как подросток не достиг возраста административной ответственности, протокол составлен на его родителей. Им грозит штраф в размере до 500 рублей.