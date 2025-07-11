На станции Лунино поезд насмерть сбил женщину

11.07.2025 | 12:39

Днем в четверг, 10 июля, на железнодорожной станции Лунино в Пензенской области случилась трагедия: под поезд попала местная жительница.

Женщина получила травмы, от которых скончалась.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Организована доследственная проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), сообщили в Центральном МСУТ СК России.

«Основными причинами травмирования граждан являются незнание и нарушение правил безопасности, нахождение на железнодорожных путях в запрещенных местах, неоправданная спешка и беспечность, использование гаджетов, нежелание пользоваться переходными мостами, тоннелями и настилами», - уточнили следователи, призвав строго соблюдать меры предосторожности.