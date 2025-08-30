Пензенец незаконно разбогател, узнав о банкротстве застройщиков

30.08.2025 | 10:43

51-летнему жителю Пензы вынесли приговор за мошенничество с использованием своего служебного положения. Мужчину уличили в 11 эпизодах преступления.

Как установило следствие, с 2018 года по 2023-й горожанин, зная о том, что застройщики многоэтажки на улице Кижеватова находятся на стадии банкротства, изготовил фальшивые договоры уступки права требования на квартиры. В дальнейшем благодаря этим документам он получил компенсацию от Фонда развития территорий за недостроенное жилье.

В целом мужчине удалось похитить 18 млн рублей.

«В ходе расследования уголовного дела по ходатайству следователя судом наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 15 млн рублей», - сообщили в региональном СУ СКР.

Суд приговорил пензенца к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.