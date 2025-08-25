На квартиру в «Созвездии» действует выгода свыше 1 млн рублей

25.08.2025 | 16:55

1 286 160 рублей - такую скидку предложил холдинг «Термодом» на квартиру, участвующую в акции «Время выгодных решений» на неделе с 25 по 31 августа.

Сочный лот финала этого лета - 4-комнатная квартира в самом высоком жилом доме Пензенской области, 25-этажном монолитном «Атласе» комплекса «Созвездие».

Площадь квартиры превышает 118 квадратных метров. К четырем спальням предлагаются два санузла, просторная прихожая и кухня, из которой можно выйти на лоджию. Виды открываются в сторону пляжа и фонтанного комплекса Города Спутника.

Из дополнительных плюсов жизни в «Созвездии»:

- функциональная единая входная группа с офисом управляющей компании;

- закрытое дворовое пространство;

- подземный паркинг;

- 2 минуты до набережной;

- шаговая доступность всех необходимых для полноценной жизни объектов.

Ключи вручаются сразу в день покупки.

Акция «Время выгодных решений» действует при ипотеке или 100%-й оплате.

