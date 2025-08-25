На квартиру в «Созвездии» действует выгода свыше 1 млн рублей

1 286 160 рублей - такую скидку предложил холдинг «Термодом» на квартиру, участвующую в акции «Время выгодных решений» на неделе с 25 по 31 августа.
Сочный лот финала этого лета - 4-комнатная квартира в самом высоком жилом доме Пензенской области, 25-этажном монолитном «Атласе» комплекса «Созвездие».
Площадь квартиры превышает 118 квадратных метров. К четырем спальням предлагаются два санузла, просторная прихожая и кухня, из которой можно выйти на лоджию. Виды открываются в сторону пляжа и фонтанного комплекса Города Спутника.
Из дополнительных плюсов жизни в «Созвездии»:
- функциональная единая входная группа с офисом управляющей компании;
- закрытое дворовое пространство;
- подземный паркинг;
- 2 минуты до набережной;
- шаговая доступность всех необходимых для полноценной жизни объектов.
Ключи вручаются сразу в день покупки.
Акция «Время выгодных решений» действует при ипотеке или 100%-й оплате.
Записаться на консультацию можно здесь.
Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», ИНН 5829002577, сайт termodom-pnz.ru.
