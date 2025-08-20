«Рисан» создает в центре Пензы квартал для искателей нового

20.08.2025 | 12:13

Строительная группа «Рисан» предусмотрела в квартале бизнес-класса «Модернист» на улице Свердлова в историческом центре Пензы решения, которые могут заинтересовать искателей нового.

Они ориентированы на тех, кому недостаточно просто соответствия современным стандартам и кто ждет от своего будущего места жизни чего-то особенного.

Например, в благоустройстве территории квартала «Модернист» используют преимущественно оттенки бежевого и коричневого. Считается, что пастельные тона снижают стресс и успокаивают, поэтому выбраны песочный цвет покрытия из резиновой крошки, скамейки из натурального дерева, тонированные в светлых оттенках, бежевые игровые элементы.

Двор доставит эстетическое удовольствие жителям, а также станет местом для красивых фотографий. Вместе с фасадами дома, выполненными в цветах мокрого асфальта, стали, меди и бронзы, он создаст целостный и лаконичный образ квартала.

При этом территория будет живой и нескучной благодаря комбинации текстур, многоуровневому озеленению в лучших традициях «Рисана», продуманным функциям элементов и непривычным взгляду формам.

Наверху 24-этажной башни в квартале «Модернист» создадут открытое пространство только для жителей. С видовой террасы, выходящей на сторону зоопарка и стадиона «Темп», откроется панорама города. В теплое время года на площади почти в 300 кв. метров можно будет проводить встречи соседей, работать на свежем воздухе, а игровая зона позволит занять детей, пока взрослые изучают новые асаны.

Кстати, о досуге самых юных жителей «Модерниста». Команда продумала удобное решение, как сменить домашнюю обстановку без больших усилий даже в непогожие дни, и создала на первом этаже 19-этажной башни игровую комнату площадью более 60 кв. метров со входом из двора.

Жителям достаточно спуститься из квартиры, чтобы попасть в предназначенное специально для детского времяпрепровождения пространство, где ребенок может поиграть и пообщаться со сверстниками, друзьями со двора и обрести новых знакомых.

Кроме того, искатели необычного наверняка оценят форму, в которой квартиры представлены на сайте. Для каждой из них создана индивидуальная 3D-модель с видом из окон, которая позволяет оценить планировку в объеме и даже совершить виртуальную прогулку по будущему жилищу.

Ознакомиться с инструментом можно по ссылке risan-penza.ru.

