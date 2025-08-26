Семьи участников СВО могут купить квартиру со скидкой до 500 000 руб.

26.08.2025 | 15:58

ГК «Территория жизни» продолжает реализацию важной социальной программы «ТЫл для СВОих» *. Застройщик одним из первых начал системную работу по поддержке участников специальной военной операции еще в 2022 году.

В рамках программы семьи участников СВО могут получить дополнительную скидку на жилье. Ее размер составит:

- 300 000 рублей - на 1-комнатные квартиры;

- 400 000 рублей - на 2-комнатные квартиры;

- 500 000 рублей - на 3-комнатные квартиры.

За 3 года программой воспользовались более 300 человек, они улучшили свои жилищные условия.

«Когда муж узнал о такой возможности, то сразу предложил ею воспользоваться. Квартира очень нужна, берем на будущее детям. А когда мы приехали для знакомства с районом и увидели здесь современные дворы с игровым оборудованием, квартиры с уже готовой отделкой, то решили остаться только здесь!» - рассказала получившая ключи от жилья в «Лугометрии» жена участника СВО Надежда.

Программа действует при покупке квартиры в ЖК «Арбековская застава», «Лугометрия» и «Чаадаев». Специалисты офиса продаж возьмут на себя оформление и сопровождение сделки.

Многие уже переселились в новые квартиры с отделкой «Все включено», в которой есть:

- обои на флизелиновой основе;

- прочный ламинат светлых тонов;

- натяжные потолки с ярким точечным освещением;

- пластиковые окна Kommerling;

- межкомнатные двери;

- санузел (стены и пол выложены плиткой, подключена сантехника брендовых производителей, установлен санфаянс);

- стиральная машина.

Также комплектацией предусмотрен кухонный гарнитур со встроенной бытовой техникой: вытяжкой, духовым шкафом, варочной плитой. В квартирах большой площади имеются посудомоечные машины.

«Программа «ТЫл для СВОих» суммируется с другими предложениями от застройщика. Мы первые в регионе начали реализацию программы по поддержке участников СВО. Поддерживает государство - поддерживаем и мы! Для нас это является приоритетной задачей. Мы рады, что наши жилые комплексы выбирают для жизни», - отметила коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Оставить заявку на получение скидки можно здесь.

Более подробно о социальной программе и дополнительных предложениях - по номеру контакт-центра 203-000, а также в офисах ГК «Территория жизни» по адресам: улица Героя России Жоги, 3 (ЖК «Лугометрия), улица Складская, 19с (ЖК «Чаадаев»). Консультацию можно получить ежедневно с 9:00 до 21:00, без перерывов и выходных.

Для получения скидки необходимо заполнить форму на сайте застройщика https://home.trzh.ru/cvo, указав контактные данные.

