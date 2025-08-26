Сетевое издание|18+|Вторник|26 авг 2025|17:04
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Облачно |

Город

В «Соседях» от «Рисана» будет свой пост охраны

Печать
Telegram

Строительная группа «Рисан» предусмотрела физический пост охраны на территории жилого комплекса комфорт-класса «Соседи» на улице Минской в Пензе.

Круглосуточное дежурство дополнит систему безопасности проекта. Также в нее входят огражденный двор, круглосуточное видеонаблюдение в местах общего пользования в доме и на улице и персональные ключи доступа.

Их отличие от привычных домофонных меток в том, что у каждого жителя - свой ключ. Операторы центра мониторинга видят, кто именно заходит, и могут дистанционно уточнить, совпадает ли личность. При утере ключ блокируется, а взамен выдают новый. Для ремонтных бригад предусмотрены временные карты доступа.

Интересно, что вход во двор предусмотрен как через уличную калитку, так и через любой холл - они сквозные. Поэтому можно, минуя улицу, попадать на детскую или спортивную площадку, не покидая территорию только для жителей.

Территория двора находится на стилобате - основании дома, где размещаются паркинг, кладовые и дополнительная комната для хранения велосипедов. Благодаря этому двор становится ровной смотровой площадкой, приподнятой над природным рельефом (склоном у водоема).

Стилобат четко поделен по функциям. На периферии - место для отдыха, чтобы никто не отвлекал, отдельно выделены площадки для дошкольников и подростков, а также воркаут-станция для ежедневной физической активности.

Готовность объекта приближается к 90%, идут внутренняя отделка и благоустройство территории. Строительная группа «Рисан» намерена ввести дом в эксплуатацию досрочно - уже в 2025 году. И с таким активным темпом на это можно рассчитывать.

Самое время выбрать квартиру, чтобы успеть воспользоваться условиями, которые распространяются на строящиеся дома.

Ознакомиться с ассортиментом квартир и ценами можно на сайте «Рисана», получить консультацию - по телефону 51-51-51 или в любом офисе продаж компании.

Застройщик - ООО «Специализированный застройщик «Парус». Проектные декларации - на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Специализированный застройщик «Парус», ИНН 5836654615.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте