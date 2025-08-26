В «Соседях» от «Рисана» будет свой пост охраны

26.08.2025 | 15:19

Строительная группа «Рисан» предусмотрела физический пост охраны на территории жилого комплекса комфорт-класса «Соседи» на улице Минской в Пензе.

Круглосуточное дежурство дополнит систему безопасности проекта. Также в нее входят огражденный двор, круглосуточное видеонаблюдение в местах общего пользования в доме и на улице и персональные ключи доступа.

Их отличие от привычных домофонных меток в том, что у каждого жителя - свой ключ. Операторы центра мониторинга видят, кто именно заходит, и могут дистанционно уточнить, совпадает ли личность. При утере ключ блокируется, а взамен выдают новый. Для ремонтных бригад предусмотрены временные карты доступа.

Интересно, что вход во двор предусмотрен как через уличную калитку, так и через любой холл - они сквозные. Поэтому можно, минуя улицу, попадать на детскую или спортивную площадку, не покидая территорию только для жителей.

Территория двора находится на стилобате - основании дома, где размещаются паркинг, кладовые и дополнительная комната для хранения велосипедов. Благодаря этому двор становится ровной смотровой площадкой, приподнятой над природным рельефом (склоном у водоема).

Стилобат четко поделен по функциям. На периферии - место для отдыха, чтобы никто не отвлекал, отдельно выделены площадки для дошкольников и подростков, а также воркаут-станция для ежедневной физической активности.

Готовность объекта приближается к 90%, идут внутренняя отделка и благоустройство территории. Строительная группа «Рисан» намерена ввести дом в эксплуатацию досрочно - уже в 2025 году. И с таким активным темпом на это можно рассчитывать.

Самое время выбрать квартиру, чтобы успеть воспользоваться условиями, которые распространяются на строящиеся дома.

Ознакомиться с ассортиментом квартир и ценами можно на сайте «Рисана», получить консультацию - по телефону 51-51-51 или в любом офисе продаж компании.

Застройщик - ООО «Специализированный застройщик «Парус». Проектные декларации - на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Специализированный застройщик «Парус», ИНН 5836654615.