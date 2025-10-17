В Спутнике появится новая площадка для экстремальных видов спорта

17.10.2025 | 17:07

В Городе Спутнике продолжается создание современного скейт-парка - еще одного объекта масштабного благоустройства набережной. Уже этой осенью здесь планируется открытие площадки, которая станет центром притяжения для любителей BMX-фристайла.

Скейт-парк будет включать в себя набор специальных конструкций: рампы, перила и виражи, которые позволят кататься как начинающим, так и опытным райдерам. Все элементы изготовлены из современных материалов с износостойким покрытием, что обеспечит безопасность и долговечность эксплуатации при любой погоде.

«Место волшебное, и кататься с такими видами - одно удовольствие», - поделились впечатлениями райдеры.

Скейт-парк станет одним из элементов обширной зоны отдыха на набережной. На территории появятся каток с амфитеатром, памп-трек, зона отдыха с качелями, новые арки и удобный спуск к озеру.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», ИНН 5829002577, сайт termodom-pnz.ru.