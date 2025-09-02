Общество

Снятие наличных ограничат из-за перевода по СБП между своими счетами

С сентября все российские банки обязаны при выдаче наличных через банкоматы и переводах между своими счетами проверять, не находится ли человек под влиянием мошенников. Банк России определил признаки, которыми будут руководствоваться финансово-кредитные организации.

При снятии наличных через банкомат теперь будет выявляться нехарактерное для человека поведение: непривычное время суток, нетипичная сумма или местонахождение банкомата, запрос на выдачу средств несвойственным клиенту способом.

Будет оцениваться активность телефонных разговоров клиента как минимум за 6 часов до операции, увеличение числа СМС с новых номеров.

Подозрительными станут действия гражданина, если он решит снять деньги в течение 24 часов после оформления кредита или займа, в том числе по кредитной карте.

Перевод человеком на свой счет более 200 тысяч рублей по СБП со своего счета в другом банке или досрочное закрытие вклада на аналогичную сумму также входят в список критериев ЦБ.

«Если операция соответствует хотя бы одному из критериев, банк немедленно сообщит об этом клиенту и на 48 часов введет временный лимит на выдачу наличных денег в банкомате - до 50 тысяч рублей в сутки. Снять более крупную сумму в этот период можно в отделении банка. Способ информирования предусмотрен договором клиента с банком. Как правило, это СМС или пуш-уведомление», - предупредили в Банке России.

Источник — Банк России
