Переводы мошенникам можно остановить с помощью «второй руки»

С 1 сентября в России запущен сервис «второй руки». Он подразумевает наличие помощника, который контролирует переводы человека.

Сервис рекомендуется подключить детям, подросткам, пожилым родственникам, рассказали в Центробанке РФ.

Помощника назначает сам человек, у которого высок риск попасть под влияние мошенников. «Второй рукой» может стать близкий, родственник.

Клиент банка выбирает, какие операции, с каких счетов и на какую сумму потребуют согласования с доверенным лицом. Одобрение не нужно, если речь об оплате услуг ЖКХ, переводах на свои счета.

Помощник получает уведомление от банка, когда его подопечный совершает операцию. Он может ее подтвердить или отклонить, если возникнут подозрения, что деньги предназначены аферистам.

На реакцию помощника отводится 12 часов. Если ее не последует, банк блокирует операцию.

Уточнить условия подключения сервиса можно в банке. Также предусмотрен отказ от «второй руки». Для этого достаточно подать соответствующее заявление.