Более половины россиян хотят ездить на электромобиле

Почти 52% россиян предпочли бы ездить на электрокарах. Отрицательно относятся к идее владеть электромобилем менее 9%. От этом говорится в исследовании * ВТБ Авто, которое онлайн-сервис выпустил в рамках Восточного экономического форума.

По данным опроса, почти половина россиян верят: будущее именно за электрокарами. 46% участников считают, что эта технология станет массовой. При этом 33% уверены, что электромобили пока рано внедрять в условиях нынешнего развития инфраструктуры и технологий. Еще 9% респондентов допускают лишь единичное использование электромобилей, а 12% убеждены, что они не приживутся в России вовсе.

Помимо отношения к электрокарам, ВТБ Авто спросил мнение россиян о современных технологиях в сравнении с технологиями прошлого.

Больше половины респондентов (57%) отметили, что в автомобилях старых моделей они особенно ценят качество материалов и изготовления. Также отмечается удобство механических систем управления (35%) и классический дизайн (33%), который представляется в виде больших блоков фар, угловатых форм кузова и т. д.

Говоря о новых технологиях в машинах, респонденты отмечают удобство использования автомобильных ассистентов (56%) и дистанционную подготовку к поездке, например автозапуск (51%).

«Одна из самых трендовых технологий последних лет - искусственный интеллект - тоже не обошла автолюбителей. Мы выяснили, что 67% из них хотели бы видеть в своих автомобилях ИИ в качестве голосового ассистента, который бы имел возможность включать музыку, открывать двери, опускать окна, проводить диагностику и многое другое. Более того, 76% опрошенных уверены, что внедрение ИИ в машине - это логичное продолжение развития автомобильной отрасли», - отметил генеральный директор онлайн-сервиса ВТБ Авто Сергей Медынский.

Среди наиболее востребованных ИИ-технологий респонденты сформировали свой топ-3: ИИ-навигатор с возможностью прогнозирования заторов и пробок и функцией формирования оптимального маршрута (52%), голосовой помощник с возможностью управления автомобилем посредством запросов голосовых команд (46%) и ИИ-сервис с диагностикой и моделью прогнозирования ремонтов автомобиля (49%).

* Исследование было проведено 22-28 августа 2025 года среди 1 500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением от 100 тысяч человек и выше.

Источник — фото pxhere.com
