4 сентября погода в Пензенской области не изменится

03.09.2025 | 20:30

В четверг, 4 сентября, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь, сообщили в Приволжском УГМС.

Ветер подует с северо-запада со скоростью 9-14 м/с.

В ночь на четверг на улице будет +9...+14 градусов. В большинстве районов прогнозируется небольшой дождь.

Днем столбики термометров покажут +15...+20, в ночь на пятницу - снова +9...+14 градусов, без осадков.

В народном календаре 4 сентября - Агафон Огуменник. На Руси подмечали: если день солнечный, можно ждать теплой осени.