Общество

В Пензе еще в нескольких местах появился бесплатный Wi-Fi

Печать
Telegram

На улицах Пензы продолжают расширять зону действия бесплатного общественного Wi-Fi. Новые точки появились на набережной Суры (у «Ростка») и на площади Ленина.

Выйти в интернет жители также уже могут на Московской (от драмтеатра до Фонтанной площади), в скверах им. В. Г. Белинского, «Копилка пословиц» и Славы, в Комсомольском парке (в районе роллердрома), в Детском (Кронштадтская, 1а) и парке Белинского (около планетария).

Также точки доступа есть у аэропорта и на автовокзале, а вскоре появятся на Юбилейной площади, в сквере «Могилевский дворик» и на Пенза-I.

В администрации города рассказали, что для подключения нужно запустить на устройстве Wi-Fi и выбрать сеть с названием Penza_Free.

«Для входа авторизуйтесь - позвоните или отправьте SMS бесплатно», - объяснили в мэрии.

В регионе почти ежедневно вводится режим «Беспилотная опасность» и ограничивается мобильный интернет. В некоторых частях Пензы, в том числе в центре, проблемы с сетью стали круглосуточными. Поэтому в городе было решено создать новые точки доступа Wi-Fi.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте