В Пензе еще в нескольких местах появился бесплатный Wi-Fi

27.08.2025 | 19:19

На улицах Пензы продолжают расширять зону действия бесплатного общественного Wi-Fi. Новые точки появились на набережной Суры (у «Ростка») и на площади Ленина.

Выйти в интернет жители также уже могут на Московской (от драмтеатра до Фонтанной площади), в скверах им. В. Г. Белинского, «Копилка пословиц» и Славы, в Комсомольском парке (в районе роллердрома), в Детском (Кронштадтская, 1а) и парке Белинского (около планетария).

Также точки доступа есть у аэропорта и на автовокзале, а вскоре появятся на Юбилейной площади, в сквере «Могилевский дворик» и на Пенза-I.

В администрации города рассказали, что для подключения нужно запустить на устройстве Wi-Fi и выбрать сеть с названием Penza_Free.

«Для входа авторизуйтесь - позвоните или отправьте SMS бесплатно», - объяснили в мэрии.

В регионе почти ежедневно вводится режим «Беспилотная опасность» и ограничивается мобильный интернет. В некоторых частях Пензы, в том числе в центре, проблемы с сетью стали круглосуточными. Поэтому в городе было решено создать новые точки доступа Wi-Fi.