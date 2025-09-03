Части россиян сократят срок больничного до 3 дней

03.09.2025 | 18:43

С 1 сентября в стране изменился порядок выдачи больничных листов. Пятый за полгода лист нетрудоспособности оформят только на короткий промежуток времени.

О новых правилах в беседе с изданием «Аргументы и факты» рассказала адвокат Екатерина Тютюнникова.

«Если за полгода работник уже брал 4 листка нетрудоспособности, то в пятый раз он может уйти на больничный не более чем на 3 календарных дня. Данное правило будет действовать 6 лет - до 1 сентября 2031 года», - пояснила она.

Однако срок больничного разрешается продлить. Лечащий врач не сможет это сделать - нужно будет привлечь комиссию. Если она одобрит, то пациенту дадут дополнительные оплачиваемые дни на выздоровление.

Как подчеркнула адвокат, в подсчет включают все больничные - вне зависимости от диагноза, причин нетрудоспособности, специализации врача и организации, выдавшей лист.

Исключениями станут уход за заболевшими детьми и родственниками, прохождение медицинской реабилитации, лечение тяжелых и социально значимых болезней (например, гепатита, ВИЧ), а также заболеваний, требующих заместительной почечной терапии.