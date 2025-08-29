Общество

Нейросети помогают клиентам Билайна экономить в путешествиях

Печать
Telegram

Erid: 2VfnxxJTpMW

Около 90% опрошенных клиентов Билайна считают, что с помощью нейросетей можно снизить расходы в путешествиях. Такие результаты представил сервис маркетинговых исследований «Мобильные опросы» Билайна, изучив мнения респондентов о роли нейросетей при подготовке к летнему отдыху.

По данным опроса, чаще всего клиенты применяют искусственный интеллект, чтобы найти билеты и отели по выгодной цене. На втором месте - поиск необычных мест и развлечений, далее - составление маршрутов. Реже пользователи ищут в нейросетях информацию о местных обычаях и климате. Кроме того, 87% опрошенных полагают, что в случае экстренных ситуаций цифровые алгоритмы подскажут выход.

Нейросети способны сделать ярче повседневный летний досуг. В том, что они помогают найти развлечения, уверены 93% респондентов. Абсолютное большинство опрошенных с помощью нейросетей собирают информацию об интересных событиях, на втором месте - создание персональных подборок фильмов и музыки, следом идет генерация идей для тематических встреч с друзьями. Завершает список помощь в организации поездок на природу.

Нейросети помогают клиентам Билайна экономить в путешествиях

Примечательно, что нейросетями пользуются все респонденты, при этом почти каждый второй абонент обращается к ним ежедневно.

Чтобы упростить использование современных технологий, Билайн разработал платформу «план б.» *. Она предоставляет доступ к топовым нейросетям ChatGPT, DeepSeek, Gemini, которые помогут мониторить билеты, искать локации, составлять маршруты путешествий и подбирать варианты отдыха.

В «план б.» также включены компенсация «Телеграм Премиум» в течение 6 месяцев, 100 Гб, возможность оплаты подписки на иностранные приложения с баланса телефона, безлимит на 3 часа, 30 минут на Whoosh каждый месяц и многое другое.

* В тарифный план включен бесплатный доступ к ряду популярных нейросетей. Количество запросов ограничено.

Исследование проведено среди абонентов Билайн, выразивших согласие на участие в опросе. Общее количество респондентов - 309 человек, мужчины и женщины (48% и 52% соответственно). Сервис маркетинговых исследований «Мобильные опросы» (12+).

Реклама. Заказчик - ПАО «ВымпелКом». Подробнее - на сайте beeline.ru. ОГРН 1027700166636.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото № 1 freepik.com, фото № 2 пресс-службы Билайна
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте