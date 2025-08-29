Участок улицы Герцена в Пензе открыли для автомобилистов

29.08.2025 | 14:58

В Пензе на пересечении улиц Герцена и Жемчужной открыли проезд. Теперь автомобилисты смогут пользоваться этим участком беспрепятственно.

Для проведения ремонта теплотрассы отрезок перекрывали и в июне, и в феврале: трубопровод здесь был сильно изношен.

На месте работ устанавливали запрещающие знаки.

В пятницу, 29 августа, ресурсоснабжающая организация сообщила о завершении капитального ремонта магистрали, во время которого заменили 171 метр коммуникаций.

Временные знаки и ограждения убрали.