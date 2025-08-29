Участок улицы Герцена в Пензе открыли для автомобилистов

В Пензе на пересечении улиц Герцена и Жемчужной открыли проезд. Теперь автомобилисты смогут пользоваться этим участком беспрепятственно.
Для проведения ремонта теплотрассы отрезок перекрывали и в июне, и в феврале: трубопровод здесь был сильно изношен.
На месте работ устанавливали запрещающие знаки.
В пятницу, 29 августа, ресурсоснабжающая организация сообщила о завершении капитального ремонта магистрали, во время которого заменили 171 метр коммуникаций.
Временные знаки и ограждения убрали.
