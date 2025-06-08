Участок улицы Герцена в Пензе закроют для движения

08.06.2025 | 19:08

В понедельник, 9 июня, в Пензе запретят движение по улице Герцена в обоих направлениях.

Проехать нельзя будет по участку от дома № 4 до пересечения с улицей Жемчужной. Причина ограничений - ремонт теплотрассы.

Планируется, что запрет станет действовать до конца дня 2 июля, сообщили в ресурсоснабжающей организации. На месте работ установят запрещающие знаки.

«Просим автомобилистов заранее планировать свой маршрут. Мы приложим все усилия, чтобы завершить работы в кратчайшие сроки и минимизировать доставленные неудобства», - добавили ресурсники.

В феврале улицу Герцена перекрывали в районе ее пересечения с Жемчужной. Специалистам также потребовалось провести ремонтно-восстановительные работы на теплотрассе.