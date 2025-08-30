Последний день лета в Пензенской области будет жарким

30.08.2025 | 16:38

В воскресенье, 31 августа, в Пензенской области будет по-летнему жарко и солнечно. Существенных осадков не прогнозируется, сообщили в Приволжском УГМС.

В ночь на последний летний день температура опустится до +10...+15 градусов. Утром ожидается около +21.

Днем синоптики обещают переменную облачность. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 6-11 м/с. Воздух прогреется до +25...+30 градусов.

Летнюю температуру принес в регион обширный антициклон. Его влияние пензенцы будут чувствовать и в первых числах сентября.

Ранее стало известно, что жителям региона не стоит рассчитывать на затяжное бабье лето.