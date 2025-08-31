Сетевое издание|18+|Воскресенье|31 авг 2025|16:32
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+29oC
+30oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+32oC
+33oC
Завтра | Ясно |

Общество

Знакомства в интернете: полицейские рассказали, как избежать обмана

Печать
Telegram

Полицейские рассказали россиянам, как не стать жертвами мошенников при онлайн-знакомствах. Собеседников нужно звать на прогулку.

Как сообщает телеграм-канал МВД РФ «Вестник киберполиции», знакомства в интернете - один из любимых инструментов аферистов, они придумали десятки схем, как обмануть одиноких людей.

Злоумышленники создают фальшивые аккаунты, входят к человеку в доверие, а после начинают под различными предлогами просить у него деньги.

При этом сорвать планы аферистов достаточно легко.

«Простое приглашение: «давай погуляем в парке» рушит все сценарии. Там, где нужны настоящие встречи, легенды заканчиваются», - отметили в полиции.

Ранее в ведомстве предупредили, что в преддверии нового учебного года мошенники стали чаще обманывать родителей школьников, используя схему с электронными дневниками.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте