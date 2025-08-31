Знакомства в интернете: полицейские рассказали, как избежать обмана

31.08.2025 | 14:41

Полицейские рассказали россиянам, как не стать жертвами мошенников при онлайн-знакомствах. Собеседников нужно звать на прогулку.

Как сообщает телеграм-канал МВД РФ «Вестник киберполиции», знакомства в интернете - один из любимых инструментов аферистов, они придумали десятки схем, как обмануть одиноких людей.

Злоумышленники создают фальшивые аккаунты, входят к человеку в доверие, а после начинают под различными предлогами просить у него деньги.

При этом сорвать планы аферистов достаточно легко.

«Простое приглашение: «давай погуляем в парке» рушит все сценарии. Там, где нужны настоящие встречи, легенды заканчиваются», - отметили в полиции.

