В Пензе погода в первый день осени будет летней

31.08.2025 | 16:05

В понедельник, 1 сентября, пензенцев ждет жаркий день. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью термометры покажут +10...+15 градусов, днем температура поднимется до +27...+32. Из-за жары в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности (потенциальная угроза).

Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью до 12 метров в секунду.

Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

1 сентября в народном календаре Фекла Свекольница. Предки верили, что утренний туман предвещает снежную зиму, а безоблачное небо днем - скорое похолодание.