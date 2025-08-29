Общество

Срок установки шумозащитных экранов в Терновке перенесли

Шумозащитные экраны в Терновке не успевают установить в срок. Работы планировалось завершить до конца лета, однако реализовать задуманное не получилось.

«В июле были демонтированы звукоизоляционные щиты, стоящие вдоль дороги, должны были их обновить в августе, август заканчивается, а щиты не вернулись. Шум достигает предельной нормы, особенно по вечерам, когда едут с треском мотоциклы. Когда поставят щиты обратно?» - поинтересовалась жительница Гидростроя на странице губернатора во «ВКонтакте».

Представитель городского управления ЖКХ ответил ей, что работы «планируется выполнить в осенний период времени». Причина переноса сроков не названа.

О необходимости замены шумовых экранов на улицах Терновского и Центральной 21 мая заявил замглавы администрации Пензы Ильдар Усманов. Он отметил, что старые конструкции находятся в удручающем состоянии и гостям областного центра, въезжающим в город со стороны аэропорта, открывается неприглядная картина. Ситуацию решили исправить, направив на замену забора 29 млн 770 тыс. 553 рубля.

В июле начался демонтаж старых панелей с параллельным изготовлением новых, после чего подрядчик должен был приступить к их установке. Общая протяженность ограждения - 1 200 погонных метров.

