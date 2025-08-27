Общество

Трещины на новой дороге на ул. Новоселов пообещали устранить

Новый асфальт на улице Новоселов, которую сейчас ремонтируют, пошел трещинами. На дефекты обратил внимание житель областного центра Андрей Ш.

На странице главы Пензы Олега Денисова во «ВКонтакте» мужчина написал, что старую дорогу чуть расширили и трещины образовались именно на дополнительном участке, по краю. Дефект проявился от места пересечения улицы Новоселов с проездом Яшиной до остановки «Улица Башира Рамеева».

Горожанин предположил, что специалисты не провели нужную подготовку для укладки асфальта, не предусмотрели основание под покрытие, не укрепили должным образом обочины.

«Дорога там, где нет основания, уже промята, есть ямы и появилась колея. Наверное, еще будет выравнивающий слой, который, к сожалению, не сможет укрепить край обочины», - отметил пензенец, попросив решить проблему.

На обращение ответил представитель управления ЖКХ города.

«Подрядная организация устранит недостатки, допущенные в ходе ремонта дороги на ул. Новоселов», - пообещали мужчине.

К ремонту улицы Новоселов на участке от пересечения с трассой М-5 до улицы Турищева приступили 30 июня. В начале июля сообщалось, что подрядчик фрезерует проезжую часть и укрепляет обочину возле плотины. Работы намеревались вести круглосуточно.

21 августа стало известно, что дорожники уже уложили нижний слой покрытия и готовятся заниматься верхним. Ремонт планируют полностью завершить к 1 сентября.

Источник — фото Андрея Шептунова
