Общество

Поволжье приняло 12% от общего числа иностранных туристов страны

За минувший туристический сезон Россия приняла на 21% больше иностранных гостей, чем годом ранее. Как и прежде, почти половина гостей - абоненты из ближнего зарубежья, прошедшим летом их количество увеличилось на 57%. Китай удерживает звание страны - лидера по числу визитеров, хотя их общее число несколько снизилось. Таиланд в свою очередь продемонстрировал пятикратный рост. Таковы результаты анализа подключений к сети МегаФона абонентов иностранных операторов.

Регионы Поволжья востребованы у иностранных гостей: на них приходится 12% от общего числа визитеров. Выше позиции только у Москвы, Северо-Запада и Дальнего Востока с показателями 23%, 22% и 15% соответственно. Чаще всего первой точкой въезда поволжские области и республики становятся для гостей из Казахстана.

Ближнее зарубежье доминирует по количеству посетителей в летнем сезоне - на них приходится половина от общего числа въехавших в Россию. Наибольший прирост продемонстрировали Казахстан (+95%, второе место среди всех стран), Узбекистан (+84%, четвертая позиция) и Белоруссия (+79%, третья строчка).

По числу гостей лидером остается Китай. Однако туристов из Поднебесной стало на 8% меньше, что сказалось и на всей азиатской доле в структуре турпотока: она сократилась на 4%. При этом рекордное увеличение (более 400%) показал Таиланд. Но, несмотря на такой рост, он все же не вошел в топ-10 стран по количеству прибывших туристов и занял лишь 20-е место.

На 4% сократился поток визитеров из Европы, составив 20% от всего числа посетителей России. При этом количество абонентов из ее отдельных стран все же возросло, а некоторые европейские государства вошли в первую десятку: Франция (+50%) - седьмое место и Австрия (+8%) - шестое место.

Замыкают десятку лидеров по численности визитеров ОАЭ и США с приростом на 24% и 56% соответственно по сравнению с прошлым летом. Несмотря на увеличение числа посетителей из стран Африки (+39%), их суммарная доля сохранилась на уровне прошлого года, что объясняется традиционно небольшим количеством туристов.

Регионами первого въезда чаще всего становятся Москва (23%) и Санкт-Петербург (22%). Еще 15% пересекли границу России на Дальнем Востоке - в основном это абоненты азиатских стран.

Источник — фото предоставлено МегаФоном
