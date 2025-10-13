Анонсированы отключения света в Пензе 14 октября

13.10.2025 | 15:29

Ресурсники анонсировали новые отключения электричества в Пензе. Во вторник, 14 октября, его не будет в домах по нескольким адресам.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Галетная, 1Б, 10-18 (четные); ул. Индустриальная, 10, 12-16, 18, 20, 22, 24-26, 28-32, 34, 34а, 36; пер. Индустриальный, 3а, 4, 6, 8, 10-12, 14, 16; ул. Кооперативная, 4, 6, 8; 1-й пр-д Молокова, 1/15, 3-22, 24; 2-й пр-д Молокова, 4, 6, 8, 10-12, 14, 18, 20; ул. Молокова, 3, 7, 11/26, 13/2, 17, 19; ул. Отдельная, 26а, 35а, 39, 41; 1-й Отдельный пр-д, 5-8, 10, 13, 15; 2-й Отдельный пр-д, 1-23; ул. Полевая, 1-25, 27, 31, 33/9; пр-д Полевой, 2, 3, 8;

- СНТ Заря (Заря), уч. 5, 6, 7, 7а, 9, 10, 12, 13, 15-29, 36, 38, 48, 49, 60, 70, 71, 74, 77, 79, 87, 92, 94, 97, 109, 114, 126, 127, 129, 148, 156, 170-172, 174, 176-181, 184, 184, 192, 193, 197-199, 201, 220-223, 226, 227, 229, 230, 234, 237, 237а, 239, 240, 251, 252, 255, 258, 259, 261, 263, 266, 268, 269, 270, 271, 282, 295, 350, 356, 381, 384, 398, 434, 458, 471, 472, 494, 515, 521, 621, 943, 1051; ул. Юбилейная, 1Б.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Батумская, 1а, 2, 2а, 4, 6, 10, 13, 14, 18, 20-23, 26-45, 47-53, 55, 55а, 57-65 (нечетные), уч. 41; ул. Косарева 1-8; ул. Николаевская 1-19, 20а, 20Б, 22, 24, 26; пр-д П. Морозова, 34; ул. П. Морозова, 11-18, 20, 22-55, 57, 59; ул. Пушкари, 1-13 (нечетные), 23Б, 25а; пр-д Пушкарский, 1-9, 11, 13, 15, 17; ул. Спортивная, 32-50 (четные), 51, 51Б, 52, 53, 54; ул. Таганрогская, 1-11, 13, 15, 17, 19; ул. Ташкентская, 1-34, 36, 38, 40; 1-й Ташкентский пр-д, 1-25, 27, 29, 31; 2-й Ташкентский пр-д, 1-15, 17, уч. 17; ул. Ялтинская, 15-30, 32;

- ул. Б. Бугровка, 43-51, 53, 53в, 55-62, 64-103, 105-111; ул. Б. Бугровка/ул. Средняя, 63/87; 2-й пр-д Громова, 1, 2; ул. Краснознаменная, 41а, 47а, 47Б, 49; пр-д Сурикова, 4, 6; ул. Челюскина, 39, 41, 41а, 50, 52.

С 9:00 до 12:00:

- ул. Лядова, 64.

С 9:00 до 13:00:

- ул. Тарханова, 1, 5, 7; пер. Горбатов, 2, 3, 5, 6, 7, 8, ул. Ново-Приютская, 2а, 4а, 6, 6а, 8, 10, 10Б, 13, 13Б, 14, 16; ул. Транспортная, 49, 51, 53, 53Б, 55, 57.

С 9:00 до 16:00:

- ул. Красносельская, 36а; ул. Менделеева/ул. Красносельская, 1/34.

С 9:00 до 16:30:

- ул. Авиационная, 1-11, 13, 15, 16, 17, 19-27, 29-45, 47; ул. Береговая, 1-10, 12, 14, 15, 17, 18; ул. Киевская, 1, 4, 6, 7, 9-14, 16-20, 22-24, 26; ул. Коробкова, 1-19, 21; ул. Лагерная, 1-9, 11-15, 17-19, 22-32; ул. Луговая, 48; 1-й Луговой пр-д, 2а; ул. Маяковского, 1-11, 13, 15, 17, 17Б, 19, 21; ул. Мостовая, 8, 9, 13, 14, 15; ул. Пархоменко, 23-31 (нечетные); ул. Пензенская, 1-8, 11-17, 19; ул. Перекоп, 1а.

С 13:00 до 15:00:

- ул. Заводская, 9; ул. ИТР, 1а, 8; ул. Лазо, 2а, 4а; ул. Ленина, 8, 10, 10а, 12; ул. Ленина, 10д (гараж); ул. Ленина, 14 (гараж) - 189 (гараж); ул. Кирова, 47а; ул. М. Горького, 3, 5, 6, 7, 12, 16, 20; ул. Набережная Реки Пензы, 31, 32; ул. Урицкого, 41.

Свет отключат из-за плановых ремонтных работ на сетях.