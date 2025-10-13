Общество

Златогорский ответил на недовольство кузнечан из-за нового морга

Глава Кузнецка Сергей Златогорский прокомментировал ситуацию со строительством в городе нового здания патологоанатомического отделения. Оно появится на улице Заводской, 303/1.

Ранее в Сети местные жители выразили недовольство выбором территории. Им не понравилась перспектива соседства.

«Обсуждать у нас все умеют. Начнем с того, что морг такая штука, через которую, хотим мы того или не хотим, пройдем все. Я не тонкой организации души, много что видел в этой жизни, но посещение нашего морга всегда оставляет у меня неизгладимые впечатления, он не выдерживает никакой критики. Не случайно в нынешние не самые благополучные времена губернатором принято решение выделить средства на создание морга в городе - взамен вот этого. Тем более у нас морг, который обслуживает не только Кузнецк, но и целую кучу прилегающих районов», - отметил Сергей Златогорский на совещании в администрации 13 октября.

Он подчеркнул, что ближайший рабочий морг, если настоящий закроется, находится в Пензе, поэтому важно построить новый. В нем усопшие смогут находиться в достойных условиях.

«Что касается места, пишут, [что нужно строить] на отшибе города. А это не отшиб? От места, где запланирован морг, до окраины города 100 метров. Найдите мне еще какую-нибудь окраину. Это раз. Во-вторых, вообще-то на этом месте раньше находился тубдиспансер. Полная преемственность с точки зрения медицины и содержания», - заявил глава Кузнецка.

По его словам, в последующем территорию огородят забором и она не будет так бросаться в глаза.

Строительство здания планируют завершить в этом году. По данным сайта госзакупок, цена контракта составила более 77 млн рублей.

Источник — фото pxhere.com
