В районе школы № 63 могут ограничить скорость из-за родителей-нарушителей

В районе школы № 63, расположенной на улице Онежской, могут ограничить скорость движения автомобилей. Рассмотреть такую возможность глава Пензы Олег Денисов предложил после жалоб горожан.

На личный прием к чиновнику пришел представитель жителей домов № 18 и 20 на проспекте Строителей. Они испытывают дискомфорт из-за регулярного потока машин перед своими подъездами.

По словам горожанина, родители, которые привозят детей в школу или забирают их оттуда, зачастую превышают скорость, паркуются, перекрывая проезд. Все это создает опасность для пешеходов.

Управление ЖКХ рассмотрит вопрос установки на прилегающей к домам территории знаков и искусственных неровностей, которые ограничивали бы скорость автомобилей.

«Руководству школу поручим провести беседу с родителями учащихся, рекомендовать им внимательнее относиться к соблюдению правил дорожного движения и аккуратнее парковаться», - процитировала Олега Денисова пресс-служба мэрии.

