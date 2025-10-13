В сквере «Кукушка» разобрали старую плитку

13.10.2025 | 14:34

В сквере «Кукушка» демонтировали старую плитку. В понедельник, 13 октября, рабочие занимались подготовкой основания для нового покрытия.

Параллельно в сквере устанавливают новые бордюры.

К работам приступили 9-го числа.

Подрядчику предстоит уложить подстилающий и выравнивающий слои из песка и щебня, новую бетонную плитку «кирпичик», заменить бордюры и подготовить почву под газон.

Процесс планируют закончить до ноября. На обновление покрытия потратят 4 млн 421 тыс. 16 рублей.

Плитка в сквере давно разбита и нуждается в замене. О запланированном ремонте стало известно в сентябре этого года. Пензенцы высказали мнение, что в зеленой зоне нужно кроме покрытия обновить скамейки, бордюры, лампы, прилегающие тропинки, клумбы и лестницы. Однако таких намерений у города нет - поменяют только плитку.