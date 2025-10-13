14 октября в Пензенской области будет прохладно и ветрено

13.10.2025 | 21:00

Во вторник, 14 октября, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдет небольшой дождь, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с юга со скоростью 8-13 м/с, местами его порывы достигнут 15-18 м/с.

В ночь на вторник будет 0...+5 градусов, в отдельных районах ожидается небольшой дождь. Днем на улице прогнозируется +7...+12. В ночь на среду термометры покажут -1...+4, местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

В народном календаре 14 октября Покров. На Руси говорили, что в этот день до обеда осень, после обеда - зима. Подмечали: если на Покров не выпал снег, то его не будет еще долго.

